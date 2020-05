Condividi Pin 10 Condivisioni

La società rossoblu apprende con disappunto quanto deciso dal Consiglio di Lega in data odierna. “Il merito sportivo di fatto è venuto meno e non è accettabile che gli sforzi compiuti dalla nostra società ed il suo futuro calcistico sia deciso a tavolino e non dal rettangolo di gioco”

Calcio. Il Ladispoli non accetta la retrocessione e annuncia ricorso

Calcio. Il Ladispoli non accetta la retrocessione e annuncia ricorso

Così l’Unione Sportiva Ladispoli in una nota rilasciata attraverso il proprio profilo social: “La società Ladispoli Calcio apprende con disappunto quanto deciso dal Consiglio di Lega in data odierna circa la retrocessione delle squadre dalla quart’ultima all’ultima posizione. Il merito sportivo di fatto è venuto meno e non è accettabile che gli sforzi compiuti dalla nostra società ed il suo futuro calcistico sia deciso a tavolino e non dal rettangolo di gioco.

L’emergenza sanitaria e la contestuale crisi economica hanno già creato uno stato di difficoltà per la nostra società ed una retrocessione in Eccellenza aggraverebbe notevolmente la già attuale e complicata situazione generale.

Il Ladispoli Calcio a tutela della propria tifoseria , della città e della società tutta incaricherà a breve uno studio legale al fine di tutelare in tutte le sedi il club e prontamente verrà predisposto un ricorso agli organi di competenza.”