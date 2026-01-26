Ora c’è da rialzarsi per non perdere contatto con l’alta classifica

Calcio, Cerveteri: amara sconfitta verde azzurra. Gli etruschi puniti da una ripartenza dopo avere creato occasioni senza esito –

Cerveteri sconfitto in casa dal Pianoscrano, che espugna il Galli per 1 a 0. Nel dopo gara l’amarezza si taglia a fettine. “Una gara che abbiamo perso per un episodio, potevamo fare di più, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Abbiamo tenuto il pallino della gara, creando tante occasioni. Non siamo riusciti a metterla dentro, come è successo domenica a Ladispoli. Ora niente drammi, pensiamo al prossimo impegno. Dispiace della sconfitta, non abbiamo meritato , colpire un palo e una traversa e non portare a casa un pareggio un po’ ci amareggia – ha dichiarato l’allenatore cerite”. Nel prossimo i verde azzurri si recheranno in quel di Capranica per invertire la rotta e lasciarsi alle spalle le due sconfitte, subite per mano di episodi, che hanno cambiato le sorti della classifica, visto che dal terzo posto sono passati al quinto.