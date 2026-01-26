 
Calcio, Cerveteri: amara sconfitta verde azzurra. Gli etruschi puniti da una ripartenza dopo avere creato occasioni senza esito

26 Gennaio 2026

Ora c’è da rialzarsi per non perdere contatto con l’alta classifica

Cerveteri sconfitto in casa dal Pianoscrano, che espugna il Galli per 1 a 0. Nel dopo gara l’amarezza si taglia a fettine. “Una gara che abbiamo perso per un episodio, potevamo fare di più, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Abbiamo tenuto il pallino della gara, creando tante occasioni. Non siamo riusciti a metterla dentro, come è successo domenica a Ladispoli. Ora niente drammi, pensiamo al prossimo impegno. Dispiace della sconfitta, non abbiamo meritato , colpire un palo e una traversa e non portare a casa un pareggio un po’ ci amareggia – ha dichiarato l’allenatore cerite”. Nel prossimo i verde azzurri si recheranno in quel di Capranica per invertire la rotta e lasciarsi alle spalle le due sconfitte, subite per mano di episodi, che hanno cambiato le sorti della classifica, visto che dal terzo posto sono passati al quinto.