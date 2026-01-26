Cerveteri, il “Mille di Miguel 2026” fa tappa allo stadio Galli. Con sport, inclusione e memoria civile

Il “Mille di Miguel 2026” farà tappa anche a Cerveteri, con una giornata di gare studentesche in programma allo stadio comunale Enrico Galli

Ma che cos’è il “Mille di Miguel”? È una delle iniziative collegate a “La Corsa di Miguel”, evento sportivo nato a Roma nel 2000 in memoria di Miguel Benancio Sánchez. Podista e poeta argentino “desaparecido”. La manifestazione promuove da sempre i valori dello sport come strumento di inclusione e di partecipazione. Coinvolgendo anche il mondo scolastico con prove dedicate agli studenti.

L’iniziativa è organizzata dall’A.S.D. Club Atletico Centrale. Una realtà che da anni cura i progetti per le scuole legati alla “Corsa di Miguel”.

Il “Mille di Miguel” è una prova pensata per avvicinare i ragazzi all’atletica leggera e alla corsa in pista. Intrecciando sport e memoria civile. Nel regolamento ufficiale del progetto scuole, la manifestazione è strutturata come una gara individuale sulla distanza dei 1.000 metri. Ma, a Cerveteri, saranno organizzate gare anche sugli 800 metri

“Il Mille di Miguel” riempie il Galli a Cerveteri, Parroccini: “Festa di sport con importanti messaggi sociali”

Le gare sono previste per il 24 febbraio, con il programma distribuito nella fascia oraria 8:00–14:00.

Per Cerveteri non si tratta di un debutto. La tappa al Galli era stata ospitata anche nel 2025. Quando lo stadio si era riempito con oltre 600 studenti in pista.