Traffico inibito per 20 minuti per la rimozione della pianta

Cade albero sul Gra allo svincolo Cassia bis, intervento dei vigili del fuoco –

Disagi questo pomeriggio intorno alle 17.40 sul grande raccordo anulare all’altezza dello svincolo Cassia bis, sulla rampa dell’anello interno, in direzione centro città.

Nella zona si è infatti abbattuto, per cause non precisate, un grosso albero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Monte Mario.

E’ stato necessario inibire il traffico veicolare per 20 minuti sul tratto stradale interessato per rimuovere la pianta.

Sul posto presenti anche il personale Anas e i carabinieri della stazione Cassia.