Buoni spesa Cerveteri, al via la presentazione delle domande

Dalle 12 di oggi si potranno richiedere i buoni al comune della città etrusca

Dalle 12 di oggi sarà possibile sul sito del comune di Cerveteri iniziare a presentare le domande per ricevere i buoni spesa messi a disposizione grazie agli stanziamenti di Stato e Regione.

Le domande potranno essere presentate collegandosi al sito del Comune di Cerveteri (CLICCA QUI) oppure telefonando ai numeri 0689630220 – 0689630320 – 0689630420 – 0689630209 – 0689630206 – 3294104217

Oggi, lunedì 6 aprile gli operatori risponderanno dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

A partire da domani, martedì 7 aprile, gli operatori risponderanno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Il sabato e la domenica è possibile invece chiamare il numero 3470883376, attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

I buoni verranno consegnati direttamente a casa.

Nell’erogazione dei buoni spesa si terrà conto delle condizioni socio-familiari e reddituali del richiedente e si darà priorità ai richiedenti non assegnatari di sostegno pubblico.

Le domande saranno istruite immediatamente e i beneficiari che hanno diritto riceveranno i buoni spesa entro i tre giorni lavorativi successivi.

I buoni spesa saranno consegnati a domicilio e al momento della consegna il beneficiario dovrà firmare il modulo in originale e avere una copia di un documento di identità valido.

I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi che hanno aderito e che sono indicati sul sito istituzionale dell’Ente.

“Dopo un accurato lavoro, per il quale ringrazio tutta la Giunta, il Segretario Generale, i Dirigenti del nostro Comune e i dipendenti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – siamo pronti ad erogare i buoni spesa ai cittadini che ne faranno richiesta. L’obiettivo, raggiunto, era quello di consegnare i buoni alle famiglie prima di Pasqua e ci siamo riusciti. Partiamo con uno stanziamento di risorse importante, 250mila euro, perché vogliamo aiutare una fascia più larga possibile di popolazione, per continuare a non lasciare indietro nessuno”.

I prodotti acquistabili includono generi alimentari, medicine, carburante, combustibile per riscaldamenti e ricariche telefoniche. Inoltre per aiutare l’economia cittadina, abbiamo previsto che i buoni siano spendibili non solo nella grande distribuzione ma anche negli esercizi di vicinato.