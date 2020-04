Erogazione bonus spesa: il comune di Ladispoli risponde alle domande dei cittadini

Condividi Pin 9 Condivisioni

L’amministrazione comunale prova a dissipare i dubbi dei cittadini in merito all’erogazione dei bonus. Le domande si potranno inoltrare da oggi



Al via da oggi la presentazione delle domande per accedere ai bonus spesa da parte dei cittadini.

E l’amministrazione comunale di Ladispoli prova a dissipare i dubbi su come richiederli e a chi spettano.

DOVE TROVO IL MODULO PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

Il modulo verrà pubblicato lunedì 6 aprile, contestualmente all’avviso, sul sito internet del Comune di Ladispoli www.comunediladispoli.it

Inoltre sarà possibile ritirarlo presso gli sportelli comunali dedicati e verrà distribuito nei negozi che vendono generi alimentari.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

Tutti i nuclei familiari, anche composti da una sola persona.

QUALI SONO I REQUISITI CHE IL NUCLEO FAMILIARE DEVE POSSEDERE?

a) residenza/domicilio nel Comune di Ladispoli; b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità; c) trovarsi in una condizione di esposizione agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; d) trovarsi in una condizione di disagio economico e quindi di non avere disponibilità economiche su conti correnti bancari, postali, ecc. sufficienti per l’acquisto di beni di prima necessità, con giacenza complessiva di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore ad euro € 5000,00.

POSSO PRESENTARE LA DOMANDA SE PERCEPISCO IL REDDITO DI CITTADINANZA O ALTRE FORME DI SOSTEGNO PUBBLICO?

Si, possono presentare domanda di contributo tutti i nuclei familiari, anche quelli in cui ci sono dei componenti che percepiscono forme di sostegno pubblico (come ad esempio Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale ecc.).

POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PIÙ COMPONENTI DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE?

No. La domanda di accesso al contributo può essere presentata solo da uno dei componenti dello stesso nucleo familiare convivente, come risultante dallo stato di famiglia.

COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO?

In buoni spesa da 20 euro. Il Comune contatterà i singoli nuclei familiari per concordare le modalità di consegna, a domicilio o ritiro presso l’apposito sportello comunale.

QUALI SONO I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO?

I contributi verranno distribuiti fino ad esaurimento dei fondi disponibili, e saranno erogati in via prioritaria ai nuclei familiari che non sono assegnatari di forme di sostegno pubblico. Di seguito i gradi di priorità:

1) nuclei familiari che non percepiscono forme di sostegno pubblico.

1 componente – € 200,00

2 componenti – € 300,00

3 componenti – € 400,00

4 componenti – € 460,00

5 o più componenti- € 500,00

2) nuclei familiari che percepiscono forme di sostegno pubblico complessivamente non superiore a 800 euro.

1 componente – € 160,00

2 componenti – € 240,00

3 componenti – € 320,00

4 componenti – € 360,00

5 o più componenti – € 400,00

3) nuclei familiari che percepiscono forme di sostegno pubblico complessivamente superiore a 800 euro.

1 componente – € 120,00

2 componenti – € 200,00

3 componenti – € 260,00

4 componenti – € 280,00

5 o più componenti – € 320,00

QUANDO E COME È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO?

Dal 6 al 13 aprile 2020 (compreso). La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità (prediligere procedure online): -compilazione modulo online nell’apposita sezione sul sito internet del Comune di Ladispoli: www.comunediladispoli.it; – email all’indirizzo: [email protected]; – consegna a mano (per le persone che non possiedono gli strumenti o le conoscenze necessarie per effettuare la domanda online) presso gli appositi sportelli istituiti all’interno della sede municipale di Piazza Falcone 1, con il seguente calendario:

Lunedì 6 Aprile: dalle 14 alle 18

Martedì 7 Aprile: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Mercoledì 8 Aprile: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Giovedì 9 Aprile: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Venerdì 10 Aprile: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Sabato 11 Aprile: dalle 9 alle 13

DOVE POSSONO ESSERE UTILIZZATI I BUONI?

In uno degli esercizi commerciali che vendono generi di prima necessità che hanno aderito alla manifestazione di interesse. L’elenco sarà contenuto nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Ladispoli.

COSA SI INTENDE PER GENERI DI PRIMA NECESSITÀ?

Prodotti alimentari, per l’igiene personale, ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, prodotti per l’igiene della casa. Sono esclusi alcolici, superalcolici nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità.

POSSO SCEGLIERE PIÙ DI UN PUNTO VENDITA DOVE UTILIZZARE I BUONI?

No, si può scegliere solo un punto vendita e deve essere specificato sulla domanda.

POSSO RICEVERE IL CONTRIBUTO IN CONTANTI O CON BONIFICO SUL CONTO CORRENTE?

No, non sono modalità consentite dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020.

A CHI VENGONO CONSEGNATI I BUONI SPESA?

Alla persona che presenta la richiesta per conto del nucleo familiare. Saranno intestati a suo nome e al momento dell’utilizzo sarà necessario esibire un documento di identità.

POSSO CEDERE I BUONI SPESA AD ALTRI?

No, non è possibile cedere in alcun modo i buoni spesa.

QUANTO TEMPO HO A DISPOSIZIONE PER UTILIZZARE I BUONI?

Fino al 30 giugno 2020.

L’ESERCIZIO COMMERCIALE CHE SCEGLIERÒ PUÒ CONVERTIRE I BUONI SPESA IN UNA O PIÙ CARD?

Si, l’esercente potrà convertire i buoni spesa consegnati dai cittadini in una o più card, a condizione che queste siano utilizzabili esclusivamente all’interno del proprio esercizio commerciale.

I BUONI SPESA POSSONO ESSERE UTILIZZATI DA UN’ALTRO MEMBRO DEL NUCLEO FAMILIARE?

No, i buoni sono intestati ad una sola persona e possono essere utilizzati solo questa.

È NECESSARIO ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ ALLA DOMANDA?

Si, è obbligatorio.

HO LA CARTA D’IDENTITÀ SCADUTA, COME POSSO FARE?

Il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità delle carte d’identità scadute. La proroga riguarda sia le carte d’identità “cartacee” che quelle “elettroniche”.