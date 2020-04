Santa Marinella, da domani la distribuzione delle mascherine a tutte le famiglie

Condividi Pin 57 Condivisioni

CORONAVIRUS. Il sindaco della Perla del Tirreno annuncia la distribuzione e avverte: “Nei prossimi giorni controlli ancora più serrati”

Proseguirà a partire da domani la consegna porta a porta delle mascherine a tutte le famiglie della Perla del Tirreno.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Pietro Tidei.

“Grazie a tutti i volontari del Nucleo sommozzatori, Croce Rossa, Misericordia e operatori Gesam, abbiamo terminato il primo step, con la consegna delle mascherine agli over 65”.

“Una settimana molto intensa – ha commentato Tidei – ma è stato un lavoro necessario ed estremamente importante in questo periodo”.

“Non appena arriveranno le altre 5mila mascherine, che dovrebbe donarci Enel, da martedì saremo pronti alla distribuzione porta a porta per tutte le famiglie, e con essa mano a mano i voucher spesa per sostenere le persone bisognose che hanno presentato la domanda”.

“Un’occasione in più per restare a casa perché chi non si farà trovare al citofono non riceverà le mascherine”.

Intanto, con l’avvicinarsi della Pasqua, e dunque con la possibilità che qualcuno decida di spostarsi nelle case al mare per trascorrere le festività, il primo cittadino avverte.

“Vi anticipo che i controlli delle forze dell’ordine nei prossimi giorni saranno ancora più serrati”.