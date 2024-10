Secondo pareggio stagionale, finisce 4 -4, dopo una bella prestazione dei Cervi che hanno avuto il merito di tenere in mano la gara

Secondo pareggio stagionale per la formazione di Sale che raccoglie un punto importante sul campo del Grifone. Finisce 4 -4, dopo una bella prestazione dei Cervi che hanno avuto il merito di tenere in mano la gara. È il secondo pareggio stagionale dei verde azzurri che ora devono sbloccarsi con una vittoria per allontanarsi dalle zone calde della classifica .Tuttavia fino a questo momento la squadra di Sale si è ben comportata malgrado non sia stata assistita dalla fortuna.

Fa. No