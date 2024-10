Dal Kim e Liù alla medaglia olimpica: Simone Alessio, bronzo a Parigi 2024, incontra il giovane atleta Francesco Curcio

Nel percorso sportivo di ogni atleta, incontrare un campione affermato è un’esperienza significativa. Questo è ciò che è accaduto a Francesco Curcio, giovane promessa della SPORT FOR YOU DUE Associazione Sportiva Dilettantistica, quando ha incontrato Simone Alessio, due volte campione del mondo e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Simone Alessio ha costruito la sua carriera con due vittorie ai Campionati Mondiali di Taekwondo e un podio olimpico a Parigi. Come Francesco, anche Alessio ha iniziato partecipando al Kim e Liù, prestigioso torneo giovanile italiano. L’incontro è stato un momento cruciale per Francesco, medaglia di bronzo al Kim e Liù regionale, un esempio di come passione e impegno possano portare ai vertici del Taekwondo internazionale.

L’incontro con un campione come Alessio dimostra che il successo si costruisce con duro lavoro e perseveranza, e per Francesco è un’importante fonte di ispirazione per il suo percorso sportivo.