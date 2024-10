Controlli della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie del Lazio

Fitti controlli della Polizia nelle stazioni del Lazio, messe in atto OPERAZIONE ALTO IMPATTO” e “OPERAZIONE straordinaria ALTO IMPATTO”

Persone identificate 8.664 (in ambito regionale) di cui 5.020 a Roma e provincia, 3 persone arrestate in ambito regionale di cui 3 in ambito provinciale, persone denunciate in stato di libertà 14 in ambito regionale di cui 10 in ambito provinciale, 557 pattuglie impiegate in stazione (in ambito regionale) di cui 390 impiegate in stazione nell’ambito provinciale, 05 contravvenzioni amministrative elevate (in ambito regionale) di cui 01 al Regolamento Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 29 settembre al 4 ottobre 2024.

Particolare rilievo ha assunto l’operazione “ALTO IMPATTO” nelle giornate del 30 settembre e del 02 ottobre 2024: i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. Sono stati rintracciati soggetti pericolosi e molesti, identificate persone di nazionalità extracomunitaria, individui dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, bonificate le aree di interesse dell’utenza, controllati esercizi pubblici commerciali: l’attività ha condotto all’identificazione di 341 persone, decine di bagagli controllati da parte della Polizia Ferroviaria, per un totale di 25 pattuglie impiegate in stazione.

Nella mattinata del 28 settembre, personale della Sottosezione Polfer di Roma Ostiense ha tratto in arresto un soggetto resosi responsabile dei reati di resistenza e lesioni a P.U., in particolare personale in servizio all’interno dello scalo, notava un soggetto con indosso i soli slip che camminava senza una meta pronunciando discorsi incomprensibili, gli agenti si avvicinavano al soggetto invitandolo in ufficio per sincerarsi delle sue condizioni psico-fisiche, appena varcata la soglia dell’ufficio, il soggetto improvvisamente dava in escandescenza aggredendo gli operanti e vendo successivamente tratto in arresto.

Nella serata del giorno 28 settembre, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, svolto in abiti civili, ha tratto in arresto per il reato di “furto con strappo”. Nel dettaglio gli operatori, mentre transitavano a bordo di un’autovettura in borghese in via Giolitti, giunti all’altezza della fermata degli autobus sita nei pressi di piazza dei Cinquecento, notavano una persona vestita di scuro, con cappellino POLIZIA DI STATO Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio tipo baseball di colore rosso, avvicinarsi a una coppia di turisti in attesa dei mezzi pubblici. Improvvisamente il soggetto allungava una mano verso il collo dell’uomo che aveva di fronte, strappandogli con forza una catenina d’oro, gli operatori intervenivano immediatamente, bloccando il soggetto che aveva tentato di darsi alla fuga in direzione di via Gioberti, traendolo in arresto.

Nella mattinata del 29 settembre, personale del Reparto Stazione di Roma Termini in collaborazione con personale della D.I.G.O.S della Questura di Roma., ha proceduto all’arresto di un soggetto per il reato ex art. 6 bis della Legge 401/89, in quanto questi aggrediva un tifoso della squadra calcio del Venezia utilizzando la cinghia per pantaloni. Nel dettaglio durante il transito all’interno della biglietteria della stazione ferroviaria di Roma Termini uno dei tifosi “veneziani”, staccatosi dal gruppo per farsi una foto con una passante, veniva improvvisamente aggredito dal reo che lo colpiva sul corpo con una cinghia, gli operanti intervenivano immediatamente bloccando l’aggressore che stava dandosi a repentina fuga, verso l’uscita della stazione ferroviaria, lato Via Marsala, Contestualmente veniva fermato un complice dell’aggressore che aveva partecipato all’agguato in qualità di “palo”, lo stesso venivano denunciato in stato di libertà.

222 persone identificate, questo è il bilancio dell’attività di Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dei servizi rafforzati di un controllo “straordinario”, a bordo di convogli ferroviari nella tratta Roma Termini – Foligno e viceversa, svolto nella giornata del 04 ottobre 2024, promossa dal Servizio Polizia Ferroviaria, nell’ambito dell’operazione “ALTO IMPATTO”. Il servizio disposto è mirato alla prevenzione ed alla repressione dei reati commessi a bordo treno nonché all’accurato controllo degli utenti del servizio ferroviario e dei loro bagagli.