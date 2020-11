Buon compleanno Carlo Verdone

Share Pin 1 Condivisioni

Carlo Verdone spegne 70 candeline. L’attore romano tanto caro a Ladispoli e ai suoi residenti compie gli anni.

Figlio del critico Mario che lo ha bocciato agli esami di Storia del cinema alla Sapienza – come riporta l’Adnkronos – Verdone si diploma al Centro sperimentale della Capitale ed esordisce sotto il segno di Sergio Leone.

Il maestro del western all’italiana lo chiama dopo averlo visto a teatro nel 1977, e decide di produrre “Un sacco bello” (1980), opera prima che arriva in seguito al grande successo dei suoi personaggi nel varietà televisivo “No Stop”.

Ed è proprio con il suo esordio in “Un sacco bello” che Verdone spopola anche a Ladispoli dove solo a Settembre ha festeggiato i suoi 40 anni dall’uscita della pellicola arrivando finalmente in città a bordo del Cotral.

Una festa in piena regola, nonostante l’emergenza covid, che ha visto tanti appassionati del cinema, fan e semplici cittadini accoglierlo con calore in piazza Rossellini dove è stata apposta una targa per il giovane “Leo” finalmente arrivato a Ladispoli dove la madre lo aspettava per festeggiare il Ferragosto. (QUI IL VIDEO DELLA TARGA)