Cade però l’obbligo della soglia minima del 50% dei dipendenti

Brunetta: “Non si uccide lo smart working. Massima autonomia organizzativa agli uffici”

“Da ieri ho tolto il vincolo dell’obbligatorietà della soglia minima del 50% dello smart working nella Pubblica amministrazione, che era stata introdotta nel passaggio dal lockdown all’emergenza.

Con il processo di riapertura, con le vaccinazioni e con la pandemia che si spera calante, si è ritenuto in sede di governo di dare un segnale alle amministrazioni per accompagnare il percorso di riapertura”.

Lo ha detto – come riporta askanews.it – il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo all’evento online “Il cambiamento della Pa”.

“Saranno le amministrazioni – spiega Brunetta – a decidere in progress fino a fine anno come organizzare il lavoro negli uffici stabilendo il numero di dipendenti da collocare in smart working in ragione di tre parametri: produttività, efficienza e customer satisfaction”. “Non si uccide affatto lo smart working, ma lo si libera e si lascia il massimo dell’autonomia organizzativa agli uffici”.