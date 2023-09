La giovane era stata coinvolta in un tragico incidente stradale lo scorso marzo nei pressi dell’istituto scolastico a Bassano Romano

L’Amministrazione Comunale e la comunità di Bracciano condividono il profondo dolore della famiglia di Gaia per la sua prematura scomparsa, avvenuta lo scorso 30 agosto. La giovane era stata coinvolta in un tragico incidente stradale lo scorso marzo nei pressi dell’istituto scolastico a Bassano Romano. La notizia della sua scomparsa è giunta in modo improvviso, poiché nei mesi recenti aveva iniziato un percorso di recupero. L’accaduto ha lasciato sconvolta l’intera città.

“In questo momento di grande tristezza, ci uniamo ai familiari di Gaia nel loro dolore e nella loro sofferenza. La nostra comunità è unita nel sostenere la famiglia in questo difficile momento e nel ricordare Gaia con affetto e gratitudine per tutto ciò che ha portato nelle vite di chi l’ha conosciuta. Ci impegniamo a onorare la memoria di Gaia attraverso il sostegno reciproco e il mantenimento dei valori di solidarietà e amore che tanto ha incarnato” – commentano l’Amministrazione Comunale e la comunità di Bracciano e concludono “Rammentiamo a tutti l’importanza di prestare la massima attenzione alla sicurezza stradale e di guidare con prudenza in modo da prevenire tragedie come quella che ha colpito Gaia. La sua vicenda ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, spingendoci a fare ogni sforzo possibile per preservarla”.