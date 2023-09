La soddisfazione della Delegata Arianna Pietrolati e della Consigliera comunale Antonella Di Cola

Quella che si è appena conclusa è stata una Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti all’insegna dei grandi numeri e delle novità. Tra queste l’esposizione dell’artigianato all’interno dei Giardini e la “Sagra dei Bambini”, un’iniziativa tenutasi in Piazza Risorgimento e che ha visto protagonisti i più piccoli gestire il proprio banco di giochi usati ed impegnarsi come dei veri commercianti. Artefici di questi due spazi all’interno della Sagra, sono Arianna Pietrolati, Delegata alla Promozione delle Politiche Economiche, che insieme a Francesca Di Donato dell’Associazione tra i Residenti Castel del Sasso ha curato lo spazio dell’artigianato e di prodotti locali, e la Consigliera comunale Antonella Di Cola, ideatrice della “Sagra dei Bambini”.

“Per me si trattava della prima esperienza all’interno della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, una prima esperienza importante, perché coincisa con un anniversario importante come la 60esima edizione – ha detto Arianna Pietrolati – insieme a Francesca Di Donato, vista l’affluenza di persone e soprattutto di giovani, che hanno scelto di vivere le serate della Sagra negli spazi lungo i giardini, posso però certamente affermare che il lavoro svolto sia stato apprezzato. Un’area nella quale non sono mancati neanche momenti di intrattenimento e musica dal vivo, tutti molto graditi e partecipati. Sono davvero soddisfatta del gradimento riscosso dalle attività proposte, gradimento espresso anche dalle attività commerciali limitrofe, che a più riprese hanno manifestato il proprio apprezzamento. Con l’occasione ringrazio Francesca Di Donato, con la quale ho avuto il piacere e la fortuna di poter lavorare durante questa Sagra. Senza di lei, non sarei mai riuscita a realizzare con così tanto successo l’area dell’artigianato”.

Novità assoluta della 60esima Sagra dell’Uva e del Vino invece, è stata la “Sagra dei Bambini”, tenutasi in Piazza Risorgimento, un appuntamento che per tutti e quattro i giorni ha richiamato tantissime famiglie all’interno della piazza sotto il Municipio. Soddisfatta per la riuscita dell’iniziativa la promotrice, Antonella Di Cola, Consigliera comunale di Cerveteri, che ha dichiarato: “Un’iniziativa nata con semplicità, con il desiderio di voler rendere attivi anche i bambini all’interno della manifestazione più importante di Cerveteri. Bambini che un giorno speriamo siano i portatori e custodi delle tradizioni della nostra città. Ma è stata anche un’occasione per responsabilizzarli, sensibilizzarli e a dare una nuova vita alle proprie cose, ai propri giochi che magari non utilizzavano più da tempo e che grazie a questa iniziativa, con davvero poco, oggi fanno felici e permettono di giocare ad altri bambini come loro”.