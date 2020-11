Share Pin 0 Condivisioni

Bracciano: la Protezione Civile Avab in prima linea nell’emergenza Covid –

Lo dichiara la Protezione Civile Avab Bracciano: “Ormai a seguito del protrarsi dell’emergenza Covid, quotidianamente i volontari dell’ associazione di Protezione Civile Avab di Bracciano, sono su diversi fronti su attivazione della Sala operativa regionale. I volontari dell’Avab odv infatti operano a Roma presso dei magazzini “Covid” dove vengono scaricati materiali e dispositivi utili a fronteggiare l’emergenza Covid-19, successivamente si provvederà alla distruzione su tutta Roma e provincia da parte delle diverse associazioni di volontariato di protezione civile. Un lavoro importante e faticoso che impegna ogni giorno molto i volontari che lasciano i loro famigliari e dedicano il loro tempo libero per la collettività. Come ci raccontano gli stessi volontari dell’Avab di Bracciano, il nostro è un lavoro silenzioso ma fatto con tanta abnegazione e un grazie ci ripaga molto, anche quando si svolge l’assistenza logistica presso i drive- in, una parola di conforto ai cittadini, saper ascoltare e poter condividere queste esperienze profonde ci aggrada molto ed è per questo che approfittiamo per chiedere un’aiuto da parte di tutti voi diventando volontari dell’Avab di Bracciano, oppure sostenendoci con donazioni in quanto essendo volontari non percepiamo nessun compenso e viste le spese sostenute per essere presenti e poter aiutare, ci limitano molto. Vi aspettiamo, siamo presenti su Facebook ed Instagram digitando PROTEZIONE CIVILE AVAB BRACCIANO.”





“Questo il lavoro nei magazzini – prosegue la Protezione Civile – per stoccare tutto il materiale per i vari centri sanitari. Giornalmente tante strutture vengono rifornite di guanti, camici, mascherine, tamponi e occhiali. Lavoro continuo al fine che tutte le strutture sanitarie abbiano l’occorrente per operare al meglio contro questo nemico invisibile c è una macchina del soccorso che non si ferma mai. Grazie a tutti gli operatori di protezione civile che si presentano con dedizione, sacrificio ed amore perché tutto ciò funzioni, angeli nell’ombra che nessuno vede ma ci sono e non arretrano. Tanti operatori, tante associazioni di protezione civile unite contro il Covid.”