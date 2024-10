Bracciano: il 17 ottobre in biblioteca presentazione del libro “Magnifico e tremendo stava l’amore”, di Mariagrazia Calandrone –

LO SGUARDO DELLE SCRITTRICI SUL MONDO: nuovo appuntamento con la rassegna Libere.

“Il progetto Libere, lo sguardo delle scrittrici sul mondo” nasce per dare visibilità alle donne e alle loro scritture ed è una occasione per promuovere nelle Biblioteche del Sistema Ceretano Sabatino i talenti di alcune delle protagoniste della letteratura italiana contemporanea. Un ricco programma di incontri per raccontare lo sguardo delle scrittrici sul mondo e approfondire argomenti diversi a partire, di volta in volta, dai temi affrontati nelle narrazioni dalle singole autrici.

Vi aspettiamo, giovedì 17 ottobre alle ore 17:00 per conoscere l’autrice Mariagrazia Calandrone che ci presenterà il suo ultimo libro “Magnifico e tremendo stava l’amore”.

Accompagnamento musicale sarà a cura dei ragazzi della scuola di musica Novarmonia.

Per info e prenotazioni

0699816218 – 67

[email protected]