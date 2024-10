Cerveteri, necessari interventi di manutenzione: Ramazzotti bacchetta l’Amministrazione Comunale –

Per il consigliere comunale Lamberto Ramazzotti, presso il territorio del Comune di Cerveteri sono urgenti diversi interventi di manutenzione.

Dichiara infatti dal proprio profilo Facebook:

Non è difficile, siete capaci anche voi. Rotatoria su via Aurelia con erba alta, canne e detriti, il buongiorno della città Unesco. Cavalcavia di via Settevene Paolo, privo di segnaletica orizzontale e guardrail arrugginiti senza catarifrangenti, di sera non si vede niente. SU Via Fontana Morella e limitatori di velocità lasciamo stare, per cortesia queste piccole cose anche per giustificare in parte lo stipendio che prendete senza fare niente.