Il problema causato da una perdita d’acqua. Evitati maggiori danni alla struttura

Stamani alle 06.30 i vigili del fuoco del distaccamento lacustre sono nuovamente intervenuti a Bracciano in via Prato Giardino per un danno d’acqua in un edificio.

I VVF giunti sul posto e individuato la causa della perdita, hanno evitato danni maggiori alla struttura, in quanto, l’acqua si era già infiltrata in diversi appartamenti.

