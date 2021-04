Share Pin 0 Condivisioni

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area

Manziana: a fuoco canna fumaria, intervento dei vigili del fuoco

Nella serata di Pasqua i vigili del fuoco di Bracciano sono intervenuti a Manziana in via Bolsena, per un incendio di una canna fumaria.

I VVF giunti sul posto con due automezzi, hanno provveduto a mettere in sicurezza il condotto di scarico dei fumo del caminetto che aveva preso fuoco ed aveva allarmato la proprietaria dell’abitazione.

