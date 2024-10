Il Comune di Bracciano informa la cittadinanza che da mercoledì 9 ottobre a sabato 12 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 06:00, inizieranno i lavori di asfaltatura nelle vie del centro

Il Comune di Bracciano informa la cittadinanza che da mercoledì 9 ottobre a sabato 12 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 06:00, inizieranno i lavori di asfaltatura nelle vie del centro di Bracciano. In particolare, i lavori interesseranno:

• Via Garibaldi e Via Regina D’Italia, con divieto di sosta e transito durante gli orari di lavorazione.

Inoltre, successivamente, le operazioni di manutenzione coinvolgeranno anche Ponte Pasqualetti, Piazzale dei Pasqualetti e tratti puntuali di Via Flavia. Saranno emesse specifiche ordinanze per regolare la viabilità nelle aree interessate.

Si invitano tutti a rispettare la segnaletica e le disposizioni per la sicurezza durante i lavori. Il Comune di Bracciano ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per il temporaneo disagio