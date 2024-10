Scuolambiente lancia la campagna “Scuole Amiche dell’Ambiente”

La metodologia degli Ecolaboratori prevede infatti una partecipazione attiva dei giovani discenti che sono a tutti gli effetti i protagonisti del percorso.

Una importante novità segna l’inizio di quest’anno scolastico per le scuole che aderiranno ai progetti di Ecolaboratori proposti da Scuolambiente agli Istituti del territorio. Si tratta di un riconoscimento che la storica Associazione vuole conferire a quelle classi e a quelle scuole che alla fine del percorso produrranno il miglior lavoro di rielaborazione dei temi affrontati durante l’anno. La metodologia degli Ecolaboratori prevede infatti una partecipazione attiva dei giovani discenti che sono a tutti gli effetti i protagonisti del percorso. “Da sempre chiediamo alle classi di rielaborare in modo creativo la loro esperienza e gli studenti e gli insegnanti ci hanno sempre stupito per l’impegno e l’inventiva con cui hanno risposto alle nostre suggestioni” spiega la Presidente dell’Associazione Maria Beatrice Cantieri “Per questo abbiamo voluto dare un particolare valore alla partecipazione dei ragazzi e all’impegno degli insegnanti e di tutta la scuola creando un contest positivo, una sfida a produrre un lavoro sempre più interessante e originale”. Così i migliori lavori svolti riceveranno il riconoscimento di Scuola Amica dell’Ambiente con una premiazione speciale. “Le scuole hanno tempo di aderire a questa nuova iniziativa entro il 31 ottobre. Come sempre desidero ringraziare tutti gli amici sponsor che sostengono la nostra opera di volontariato. Le associazioni che collaborano con noi per la realizzazione di alcuni progetti Salviamo il Paesaggio, il Centro la Rosa Bianca e l’Associazione Cucs cani di salvataggio Ringrazio inoltre le Scuole che accolgono sempre con entusiasmo le nostre proposte e la Multiservizi che interviene con grande disponibilità ogni volta che è richiesta la sua presenza” Conclude Maria Beatrice Cantieri