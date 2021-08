I vaccini che verranno somministrati saranno Johnson e Moderna

Vaccini: domani l’open night all’Assonautica Campo di Mare

La campagna vaccinale nel Lazio procede a ritmo serrato. Numerose le iniziative sul territorio per vaccinare un numero quanto più alto di persone. Domani sarà la volta di Campo di Mare dove la ASL Rm4 ha organizzato una open night presso lo stabilimento dell’Associazione Nautica.

“Siamo entusiasti di poter partecipare a questa iniziativa – spiegano dall’Assonautica. Del resto in riva al mare è tutta un’altra cosa. L’Associazione, proseguendo nelle attività per il “sociale” aperte a tutta la Cittadinanza (quest’anno, nonostante le restrizioni Covid peraltro sempre rigorosamente rispettate, ha già organizzato diversi eventi culturali) mette a disposizione la propria sede per una serata di alto valore sociale, sanitario ed etico promossa dalla ASL RM4 e sostenuta dal Comune di Cerveteri. Siamo orgogliosi – concludono – di poter contribuire agli sforzi che stanno facendo le Autorità sanitarie, i medici e gli operatori per fronteggiare la terribile pandemia che ha colpito tutti noi!

A loro in nostro ringraziamento; a chi non lo avesse ancora fatto, un caldo invito a vaccinarsi!”.

Per effettuare il vaccino non è necessaria alcuna prenotazione. Basta munirsi di tessera sanitaria ed essere over 18.

I vaccini somministrati saranno Johnson e Moderna.