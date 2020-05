Futuro verdeazzurro, il diesse D’aponte. ” Meritiamo di essere ammessi in Eccellenza, lo abbiamo dimostrato in campionato”

Condividi Pin 0 Condivisioni

“Rimango qui per regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”

A Cerveteri l’isolamento è servito a capire come costruire il domani. La squadra verdeazzurra prima dello stop era al comando del girone A di Promozione, ad un punto di vantaggio dal Fiumicino. Gli etruschi si chiedono che sarà di loro, se avranno oppure no il diritto a partecipare al campionato di Eccellenza. Una domanda a cui oggi non vi è una risposta, ma solo tante speranze. La preoccupazione, oggi, è ritornare a una vita normale e battere il coronavirus. Non solo quella, però. Alle voci che circolano, ormai troppe per essere prese sul serio, c’è la riposta del diesse Daniel D’aponte. << Comunque vada a finire noi accettermo il verdetto – afferma D’xaponte – è chiaro che mi sento di dire che meritiamo di salire in Eccellenza , anche perchè abbiamo disputato un campionato quasi sempre da prima della classe e le nostre intenzoni, sin dalla vigilia, erano quelle di concluderlo al vertice . C’è grande voglia di ritornare in campo , abbracciarci e continuare le battaglie domenicali. Stiamo alle valutazione dei vertici, qualunque siano ne prenderemo atto. Ma ripeto, Cerveteri è un club che merita di salire” . Sul futuro, infatti, ci sono le visioni di una società che è pronta a ritornare dove era 6 anni fa. << Ci sentiamo preparati, la società è sana e in salute e ciò ci da la carica giusta per affrontare l’Eccellenza – continua il diesse etrusco – non ci fermeremo davanti a niente, i tifosi vogliono ritornare ad affrontare i derbies locali e a sentire la passione del calcio domenicale. Certo, ora con l’isolamento ci siamo dimenticati quello che succedeva fino a due mesi fa, la mente è impeganata in altro. Una volta il rompete le righe lavoreremo per progettare il futuro del Cerveteri. In Eccellenza, me lo auguro>>.