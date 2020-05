Il Ladispoli gioca di anticipo: Michele Micheli favorito su tutti

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il futuro del Ladispoli inizia tra qualche giorno. Si parlerà di programmi appena la neo presindentessa Sabrina Fioravanti assumerà ufficialemte l’incarico di proprietaria del club tirrenico. Dubbi da scogliere tanti, ci sarà da capire se il Ladispoli disputerà il campionato di serie D in attesa che la Federazione si pronunci. L’altro rebus da risolvere e se saranno terzi a gestire la prima squadra che in serie D avrebbe dei costi notevoli, non indifferenti derivanti dalle spese logistiche e rimborsi ai calciatori. Ad affiancare la Fioravanti una figura giovane e promettente, Gioacchino La Pietra che sarà il direttore generale. Il nome dell’allenatore, visto che per Zeoli l’avventura è terminata, è legato a una serie di fattori riconducibili alla permanenza nelle categoria attuale. Non è da escludere la promozione in prima squadra di Michele Micheli ( 45 ani) , due stagioni sulla panchina della juniores nazionale lo hanno maturato e plasmato, tanto da essere indicato come il successore di Zeoli. Non è l’unico, però, a far parte dei nomi annotanti nell’agenda della Fioravanti. Cirola voce del ritorno di Bosco, Scudieri dell’Ostia Mare e Marco Scorsini. Per ora sono solo ipotesi, ci sono stati dei timidi contattti per quanto sia difficile, al momenteo dell’emergena sanitaria, ci si è limitati a colloqui telefonici. I tifosi, quindi, prima di tutto attendono notizie sulla ripresa o , quella più certa, la sospensione della serie D.