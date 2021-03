Share Pin 0 Condivisioni

“Rivendichiamo con orgoglio le nostre posizioni politiche, condanniamo chi non rispetta le nostre idee di cambiamento”

Bossoli a Matteo Renzi, Falconi (IV Cerveteri): “Chi semina odio raccoglie solo violenza” – riceviamo e pubblichiamo:

“Chi semina odio rancore raccoglie solo violenza e aggressività. Oramai siamo abituati alla mancanza di rispetto per le nostre idee e ad attacchi, anche sconclusionati, nei nostri confronti per il fastidio che hanno dato le iniziative condotte dal partito di Italia Viva che hanno portato al governo di Draghi. Azioni condotte da Italia Viva sempre rispettose delle regole istituzionali.

Ma mai ci saremmo aspettati questo epilogo. La campagna di odio contro Italia Viva sta dando i suoi frutti. I bossoli di stile mafiosi inviati al leader Matteo Renzi sono la risultante della campagna denigratoria condotta su stampa, web e televisione. Intere serate televisive sono state incentrate ad attaccare una sola persona e alcuni giornalisti si sono specializzati ad attaccare un solo uomo. Giornali che fanno degli attacchi su Renzi il loro motivo di esistere.

In tanti all’attacco di un leader e di un partito che hanno la colpa di prendere posizioni nette e avere idee coraggiose. Pensiamo che tali attacchi sono solo volti essenzialmente a coprire la mancanza completa di idee e posizioni politiche che stanno caratterizzando, in special modo, i partiti di sinistra e i Grillini.

Rivendichiamo con orgoglio le nostre posizioni politiche, condanniamo chi non rispetta le nostre idee di cambiamento. Non seminiamo odio, non abbiamo rancori nascosti e non inviamo bossoli ma facciamo circolare le nostre idee tutti i martedì nel nostro circolo di Cerveteri in via Sant’Angelo 37.

Ci aspettiamo che le altre forze politiche del territorio di Cerveteri ci attestino la loro solidarietà e prendano le distanze da questi atti intimidatori”.

Consigliere Comunale di Cerveteri

Italia Viva

Maurizio Falconi