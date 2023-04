Luchetti: “Lavori a costo zero per le casse del Comune di Cerveteri, lavori effettuati nel pieno rispetto del Regolamento Comunale per l’esecuzione degli scavi stradali”

Via del Casalone e Via Doganale a Borgo San Martino: strade nuove –

“Si sono conclusi degli importantissimi lavori di rifacimento completo del manto stradale in una zona che ne aveva assoluta necessità”.

A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri.

“Grazie al meticoloso lavoro del nostro Ufficio Manutenzione e Opere Pubbliche – prosegue Luchetti –, che ha seguito con attenzione il totale rispetto del Regolamento Comunale per l’esecuzione degli scavi stradali, su nostro sollecito la Società E-Distribuzione S.p.A. ha ultimato la ripavimentazione ex-novo di un lungo tratto di Via del Casalone e di Via Doganale”.

“Lavori importanti – dice l’Assessore –, che ovviamente alle casse del Comune di Cerveteri non sono costati nemmeno un centesimo, e che oltre a garantire alla cittadinanza una strada più sicura conferma anche la professionalità e la cura nel rispetto dei regolamenti da parte dei nostri funzionari, ai quali vanno i miei complimenti”.

“Così come avviene ogni qualvolta che una società di servizi, come appunto lo è E-Distribuzione, esegue degli interventi avendo la necessità di scavare il manto stradale i nostri uffici svolgono un importantissimo lavoro e controllo su di esse – prosegue Matteo Luchetti – analogo procedimento è stato seguito alcune settimane fa in Via Madonna dei Canneti a Cerveteri capoluogo, dove Acea Ato 2 ha provveduto al rifacimento di tutta la carreggiata, e a Campo di Mare, dove sempre E-Distribuzione, che sta eseguendo la sostituzione dei cavidotti oramai obsoleti della pubblica illuminazione, provvederà al rifacimento di diverse strade della Frazione.

Tra l’altro, ci tengo a sottolinearlo, per Campo di Mare si tratta davvero di un accadimento storico e reso possibile grazie anche allo straordinario lavoro in materia di urbanistica portato avanti in questi anni dalla nostra amministrazione con l’acquisizione a patrimonio comunale delle aree della frazione”.