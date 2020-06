Condividi Pin 1 Condivisioni

Parte il calcio mercato. Arrivano Vignaroli, S. Morasca e Moretti

Borgo San Martino, in settimana i primi annunci –

Parte il calcio mercato anche per il Borgo San Martino.

La società giallonera che anche il prossimo anno ritroverà il Grande Impero come main sponsor si è attivata con le prime mosse in entrata.

Il diesse Max Discepolo , infatti, ha fatto pervenire una lista di nomi sui quali sta lavorando al mister Bernardini.

Molto vicino l’arrivo del difensore Simone Vignaroli, difensore con il Cerveteri ha disputato una buona stagione.

A centrocampo è quasi fatta per Simone Morasca, ex Aranova a e Tolfa; per l’attacco Moretti ex Aranova e Maccarese.

Già dai primi nomi si denota come il club si stia muovendo per costruire una formazione che possa, sia disputare una Prima categoria , che una Promozione nel caso di ripescaggio.

Bernadini e Discepolo nei prossimi giorni si confronteranno per delineare il quadro della situazione, studiando in particolare le esigenze che spettano al tipo di gioco che vorrà improntare il neo allenatore.

Fa.No.