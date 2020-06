Condividi Pin 1 Condivisioni

Il consigliere comunale Massimiliano Calvo: “Il caos è totale ma soprattutto chi deve passare incrocia le dita”

“Santa Marinella: il semaforo a Valdambrini spento da giorni” –

“Il semaforo di Valdambrini ormai spento da giorni”. A denunciare la situazione di pericolo che si sta verificando in questi giorni sull’arteria è il consigliere comunale Massimiliano Calvo.

“Il caos è totale – ha detto Calvo – ma soprattutto chi deve passare incrocia le dita e si fa il segno della croce. In uno dei svincoli più pericolosi sono ormai settimane che i vari semafori sono spenti”.

“Cosa fa l’ amministrazione pensa di poter mettere in sicurezza o aspettiamo un’ incidente o peggio, che a qualche pedone o motorino capiti il peggio? Si spara sui social a parole , l’ arrivo di miliardi e soldi in bilancio come non mai, e possibile che in questo ben di dio a disposizione e bravura amministrativa non si riesce a sistemare un semaforo?”.