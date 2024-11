Un furgone ha sfondato il cancello di una villetta lungo via Doganale a Borgo San Martino, fermandosi solo all’interno del giardino

Ennesimo incidente quello verificatosi il giorno 8 novembre su Via Doganale a Borgo San Martino. Un furgone diretto in direzione Aurelia, infatti, dopo aver sfondato il cancello di una villetta finiva la sua corsa nel giardino della stessa. Il fatto è avvenuto in prossimità dell’inizio del tratto urbano della Via Doganale di competenza del comune di Cerveteri all’altezza del km 5, 500. Evitato il peggio per puro miracolo, raccontano alcuni testimoni, pochi minuti prima dell’incidente, infatti, davanti al cancello abbattuto avevano sostato alcune persone.

L’incidente di oggi, ha detto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luigino Bucchi – è la dimostrazione che quanto da me denunciato più volte in consiglio comunale con interrogazione al Sindaco per attenzionare la pericolosità delle auto che sfrecciano a velocità elevata in particolar modo in quel tratto di strada che attraversa il centro urbano, chiedendo di intervenire con soluzioni mirate per garantire a cose e persone in transito una maggiore siurezza, erano più che fondate. La via Doganale soprannominata da tempo “strada Killer” è una strada molto transitata in quanto importante arteria di collegamento tra la Via Aurelia, le frazioni dell’entroterra del comune di Cerveteri e i paesi del lago. Ciò nonostante, a concluso Bucchi, nessuna disposizione risulterebbe essere stato disposta al fine di migliorare la sicurezza dell’intera via dove negli ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti mortali di cui l’ultimo in ordine di tempo si è verificato nei giorni scorsi. La comunità tutta a concluso Bucchi – si chiede quante persone si dovranno ancora piangere prima di un intervento che migliori l’attuale situazione di pericolo.