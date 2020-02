Black out per la Dinamo

Condividi Pin 0 Condivisioni

Lungo sabato di basket nella palestra Corrado Melone di Ladispoli che ha visto scendere in campo una dopo le altre le formazioni di C Femminile e Promozione maschile della dinamo

Due partite e, purtroppo, due sconfitte per le giovani (e meno giovani…) speranze ladispolane; due partite diverse, stesso epilogo, ma mentre nella prima le ragazze hanno buttato al vento un’altra occasione alla loro portata, lasciandosi sopraffare agonisticamente dalle pari categoria del San Raffaele di Roma, nella seconda i ragazzi di Capitan Masciarelli sono stati bravi a dare il massimo fino alla fine contro la giovane e atletica squadra della Petriana.

Due le immagini simbolo di queste partite che crediamo sintetizzino i diversi approcci avuti: la prima, una palla vagante a un metro da una delle nostre ragazze, semplicemente osservata, quasi come se fosse troppo in basso per provare ad essere conquistata…. la seconda, un’altra palla vagante, il tuffo di uno dei nostri, lotta a terra con uno degli avversari, palla che schizza via e un altro dei nostri che si butta per terra, palla che sembra avere un’anima e scappa ancora via, ma che alla fine viene conquistata da un altro dei nostri dopo l’ennesimo rotolone.

Ecco forse perche’, a chi ha visto entrambi le partite, e’ piaciuta di piu’ la sconfitta di 30 punti dei ragazzi (per quanto possa piacere una sconfitta…), sconfitti ma mai domi, che quella di misura (9 punti) delle ragazze, che sono sembrate per i primi 3 quarti quasi intimorite e tutte, tranne poche eccezioni, con troppo poca voglia di fare in entrambi le fasi di gioco, attacco e difesa.

Ora per loro Sabato prossimo ci sara’ il derby stracittadino contro il Basket Citta di Ladispoli, altra squadra giovanissima e grintosa, ma se le nostre continueranno a giocare con le marce basse, confondendo la fretta con la velocita’, la calma e lucidita’ con la pigrizia (mentale) e l’indecisione, sara’ veramente molto dura…

Domenica i ragazzi invece incontreranno Colonna, avversario certamente alla loro portata soprattutto se qualcuno degli infortunati riuscisse finalmente a recuperare completamente, e la speranza quindi e’ quella di riprendere il cammino verso i playoff per la Serie D incamerando 2 punti preziosi.