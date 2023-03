In biblioteca “Giorni di scuola a Maccarese”.

La presentazione del libro di Maria Pia Cedrini martedì 21 marzo alle 16.30

“Giorni di scuola a Maccarese”, è questo il titolo del libro di Maria Pia Cedrini che sarà presentato martedì 21 marzo alle 16.30 alla biblioteca.

L’autrice scrive questo libro rispolverando le vecchie pagine ingiallite di alcuni registri scolastici della Marchiafava, scuola di Maccarese in cui ha insegnato per molti anni: si tratta di un’intensa e precisa ricerca d’archivio che riporta alla luce il lavoro svolto da maestre e maestri nell’Italia degli anni Trenta, periodo difficile anche a causa della diffusione della malaria nel territorio.

Maria Pia Cedrini è stata per tanti anni maestra di scuola primaria a Maccarese, è laureata in Scienze dell’Educazione ed ha già collaborato in qualità di esperta di didattica delle scienze con le case editrici La Nuova Italia, Giunti, Lisciani e Anicia; da anni è impegnata nella progettazione e sperimentazione di percorsi di educazione ambientale, scienze e territorio.

Il libro edito dalla casa editrice Il formichiere, è il suo primo libro e la presentazione si svolgerà attraverso un dialogo tra lei ed Elio Di Michele, insegnante e appassionato ricercatore di storia locale, con le letture di Cinzia Pizzoli e Sabrina Calitti.

Sarà sicuramente una conversazione entusiasmante che, attraverso storie, immagini e fotografie, ci trasporterà in quegli anni e in quella Italia, dimostrando quanto la grande Storia passi anche per i piccoli territori come il nostro, carichi di vita e di passioni.

La partecipazione è libera e gratuita.