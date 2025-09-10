Benedetta Porcaroli trionfa al Festival di Venezia come Miglior Attrice Protagonista: il plauso di Margherita Frappa che ricorda la sua presenza alla Biennale della Riviera Romana –

Benedetta Porcaroli al Festival del Cinema di Venezia

di Marco Di Marzio

È un successo che profuma di orgoglio per tutta la comunità quello di Benedetta Porcaroli, premiata come Miglior Attrice Protagonista alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Un riconoscimento prestigioso che consacra definitivamente la giovane attrice romana come uno dei volti più significativi del cinema italiano contemporaneo.

A sottolineare l’importanza di questo traguardo è stata l’Assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli e Presidente della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, Margherita Frappa, che ha espresso, attraverso i social, la gioia e la gratitudine di tutta la città. «Abbiamo avuto l’onore di accogliere Benedetta al Centro d’Arte e Cultura in occasione della seconda edizione della Biennale, conclusasi lo scorso 31 agosto – ha ricordato Frappa –. Vederla oggi sul palco di Venezia, premiata per il suo talento e la sua autenticità, è motivo di orgoglio e fonte di ispirazione per i nostri giovani».

Margherita Frappa

Il legame di Porcaroli con Ladispoli è testimoniato proprio dalla sua partecipazione alla Biennale della Riviera Romana, rassegna che in soli due anni ha saputo affermarsi come punto di riferimento artistico e culturale del litorale laziale. La presenza dell’attrice, amatissima dal pubblico e apprezzata dalla critica, ha arricchito la manifestazione, rafforzando quel ponte ideale tra arte, cinema e territorio che la Biennale intende costruire.

Un pensiero affettuoso, nelle parole dell’Assessore, è andato anche alla famiglia di Benedetta e in particolare al padre, l’amico Fabrizio Ludovico Porcaroli. «Grazie Benedetta – ha concluso Frappa – per portare con te, nel mondo, un pezzo della nostra identità».

Il successo della giovane attrice, che già si era distinta in ruoli intensi e complessi, rappresenta non solo una vittoria personale ma anche un messaggio universale: la passione, l’impegno e la coerenza possono condurre ai più alti traguardi. Ladispoli, intanto, applaude la sua ambasciatrice di talento.