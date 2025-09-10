Buon anno scolastico 2025/2026: il messaggio del Sindaco Grando agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico –

Con l’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026, il Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, ha voluto dedicare un messaggio di augurio e incoraggiamento all’intera comunità cittadina. Dal proprio profilo Facebook il primo cittadino ha espresso parole di vicinanza e sostegno agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale scolastico che quotidianamente contribuisce alla formazione dei più giovani.

Agli studenti, il Sindaco ha rivolto l’augurio di vivere mesi ricchi di esperienze positive, amicizie e soddisfazioni. Grando ha sottolineato come l’impegno e la costanza nello studio siano determinanti per raggiungere i propri obiettivi, ricordando al tempo stesso che la scuola è anche un luogo di crescita personale e di legami che restano nel tempo.

Un pensiero particolare è stato indirizzato alle famiglie, chiamate a sostenere i figli in un percorso educativo spesso complesso, soprattutto nella conciliazione tra lavoro e vita quotidiana. Secondo il Sindaco, la collaborazione tra genitori, docenti e istituzioni rappresenta un pilastro fondamentale per accompagnare i ragazzi nella loro formazione.

Non sono mancati infine i ringraziamenti a dirigenti, insegnanti e personale scolastico, per la professionalità e la dedizione con cui ogni giorno affrontano la sfida di educare le nuove generazioni. “Il vostro lavoro – ha ribadito Grando – è fondamentale per guidare i nostri giovani nella crescita e prepararli alle sfide future”.

Il Sindaco ha inoltre garantito che l’amministrazione comunale continuerà a impegnarsi per migliorare e potenziare l’offerta scolastica cittadina, con l’obiettivo di garantire ambienti sempre più accoglienti e stimolanti.

“A tutta la comunità scolastica di Ladispoli auguro un anno ricco di entusiasmo, crescita e soddisfazioni”, ha concluso Grando.

Un messaggio che vuole sottolineare, ancora una volta, l’importanza della scuola come luogo centrale della vita della città e della crescita delle nuove generazioni.