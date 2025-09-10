“Sere d’Estate 2025”, torna il Fiumicino Jazz Festival con la Red Pellini Tuba Band

Nell’ambito della rassegna “Sere d’Estate 2025”, che ha offerto al pubblico, a partire dal 15 agosto, un ricco programma di eventi culturali all’insegna della musica e della valorizzazione del territorio, torna il Fiumicino Jazz Festival con atri appuntamenti imperdibili. Un’opportunità per avvicinare il pubblico alla musica jazz di alto livello, con l’obiettivo di caratterizzare Fiumicino come vera e propria “Città del Saxofono”.

Domenica 14 settembre 2025, alle 19:00, il Museo del Saxofono di Maccarese ospiterà il concerto della Red Pellini Tuba Band, un progetto ideato dal saxofonista Red Pellini che propone una lettura inedita dei classici swing e dixieland, arricchita dalla presenza del basso tuba.

Il programma del festival proseguirà come segue:

Venerdì 19 settembre 2025, ore 21:30 – Max Ionata & Young Lions: Il celebre sassofonista Max Ionata , affiancato da giovani talenti come Manuel Magrini al pianoforte, Vincenzo Quirico al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria, offrirà un concerto che mescola l’esperienza di uno dei più apprezzati sassofonisti italiani con la freschezza delle nuove generazioni. Durante la serata, sarà consegnata una medaglia d’oro ad Assunta Legnante , capitana della squadra italiana paralimpica e madrina del Premio Salvo D’Acquisto.

Sabato 20 settembre 2025, ore 21:30 – Golsoniana: Un tributo al leggendario Benny Golson, interpretato dalla voce calda e potente di Susanna Stivali, accompagnata da Ettore Carucci al pianoforte, Nicola Angelucci alla batteria e Giulio Scianatico al contrabbasso.

Tutti gli eventi del Fiumicino Jazz Festival sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo, i concerti si terranno all’interno del Museo del Saxofono.