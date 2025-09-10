Civitavecchia, bimbo di 5 anni rimane chiuso nell’auto. Liberato dai Vigili del Fuoco

Per cause fortuite era rimasto bloccato nell’auto dei genitori con la chiusura centralizzata attiva

Questo pomeriggio alle ore 13.40 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un delicato intervento di soccorso.

Precisamente a piazzetta del conservatorio, Civitavecchia, per cause fortuite un bimbo di circa 5 anni è rimasto chiuso nella macchina dei genitori. Al momento dell’uscita dalla vettura del genitore si è attivata la sicura centralizzata senza dare possibilità alla mamma di far uscire dalla macchina il proprio bimbo. Gli uomini della Bonifazi giunti velocemente sul posto hanno subito studiato lo scenario per intervenire con velocità ed estrema delicatezza in modo di non spaventare ulteriormente il piccolino. In pochi minuti sono riusciti a liberare il bambino agendo sul deflettore posteriore opposto al bimbo così da poterlo estrarre dall’auto. Consegnato al personale sanitario presente sul posto per un controllo precauzionale.