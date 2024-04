Basket: vittoria schiacciante della Dinamo Ladispoli sulla SS Lazio

Strepitosa Mistercucina Dinamo, il big match e’ suo

La ventiduesima giornata del campionato di Divisione Regionale 1 (la “vecchia” serie D) ha visto andare in scena una partita molto interessante e avvincente, quella tra la SS Lazio e la Mistercucina Dinamo Ladispoli, che ha fatto sicuramente da degno preludio a quelli che saranno i playoff per la serie C che inizieranno nella settimana del 12 Maggio.

La Dinamo veniva dalla pessima prestazione disputata contro l’APDB Roma nel turno di recupero infrasettimanale, mentre la capolista SS Lazio si presentava con una striscia aperta di 12 vittorie, dove l’ultima sconfitta era stata proprio quella contro la Dinamo nel girone di andata; Dinamo che si e’ riconfermata bestia nera per i ragazzi romani, visto che questi dopo una partita molto bella sono nuovamente usciti sconfitti dagli orange/blu per 55-64.

I ladispolani di coach Crocicchia hanno fatto una delle loro migliori partite, dimostrandosi squadra solida e attenta in difesa, cambiando su tutti i blocchi e riuscendo in attacco a trovare piu’ fluidita’ rispetto alle ultime uscite, cosa che ha permesso di prendere tiri con piu’ “ritmo” e conseguente maggiore precisione, anche dalla lunghissima distanza.

Un successo netto e importante quello conquistato sul campo della capolista, con il quale la Dinamo a 2 giornate dalla fine della fase di qualificazione si riporta al secondo posto in solitaria nel girone, posizione che se mantenuta consentira’ di avere un primo turno playoff almeno sulla carta piu’ agevole e soprattutto poter disputare una eventuale “bella” (i playoff si giocano tutti al meglio delle 3 partite) in casa, con il vantaggio del fattore campo e con la spinta dei tifosi Dinamos che piu’ volte hanno dimostrato di poter ricoprire il ruolo di sesto uomo spaccapartite.

Ora l’importante sara’ non sbagliare contro Sermoneta domenica prossima, per poter cosi’ chiudere alla grandissima una prima parte di stagione e prepararsi al meglio per lo sprint finale che, vada come vada, rappresentera’ un traguardo prestigioso per una societa’ nata solo 6 anni fa “from scratch”, da 0, e che oggi conta la bellezza di oltre 220 iscritti, tra minibasket, giovanili, squadre amatoriali e quella per l’appunto che e’ solo la punta di questo iceberg chiamato Dinamo, la prima squadra di serie D, a dimostrazione di una organizzazione che appare sempre piu’ seria, solida, affidabile, coerente.

Parziali e tabellini SS Lazio Basket vs Pallacanestro Dinamo Ladispoli

18-22 33-40 40-54 55-64

Mistercucina Dinamo Ladispoli: Acconciamessa, Bernini 4, Profumo N 2, Profumo D 3, Mangiola 8, Verdone 10, Ukmar 7, Fois (cap) 11, D’Alonzo 6, Di Francesco 13