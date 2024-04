“Il mistero di Villa Feoli”, nel romanzo di Emilio Limone il calcio si tinge di giallo. Doppio appuntamento nel weekend: sabato 20 a Cerveteri e domenica 21 a Mazzano Romano.

Dopo il successo delle prime date e l’apparizione su Rai1, il tour dello scrittore irpino prosegue in provincia di Roma.

Il romanzo

Quando la passione per il calcio s’intreccia alle indagini per un delitto commesso in una sontuosa villa nobiliare, in passato già teatro di misteriosi rituali e di un altro brutale assassinio, le pagine di un romanzo si trasformano in uno schermo che proietta nella mente le sequenze di una fiction moderna dal sapore antico.

C’è questo e molto di più nella trama de “Il mistero di Villa Feoli”, il giallo di Emilio Limone edito da Ianieri Edizioni, penultima uscita della collana Le dalie nere curata da Raffaella Catalano e Giacomo Cacciatore.

L’autore accoglie il lettore a Rofi Terme, cittadina laziale di fantasia, negli anni addietro fiore all’occhiello del turismo e ancora affascinante nonostante la crisi economica, e presenta il personaggio del maresciallo Ettore Festa.

Il comandante della locale stazione dei carabinieri è prossimo alla pensione e reduce da una cocente delusione sportiva, che prova a lasciarsi alle spalle proprio buttandosi a capofitto nel lavoro, alla ricerca dell’autore dell’omicidio di uno degli eredi della villa, trovato morto con un tagliacarte conficcato nel collo. Pur affidandosi alla razionalità che lo ha sempre contraddistinto nel corso della carriera, Festa rischia di essere travolto da suggestioni inquietanti, portate in auge dall’eco di riti ottocenteschi e connessioni esoteriche.

Finché non torna con prepotenza l’amore per una maglia da calcio che non è solo un gioco: è il simbolo dell’orgoglio per le proprie origini e veicolo di riscatto sociale. Al fianco del protagonista, i commilitoni Antonio Iodice, Rosario Luiso e Francesco Zanca, con l’ausilio dell’affascinante vigilessa Celeste Romano, uniranno le forze per risolvere il caso, tra colpi di scena, le esigenze familiari e le pressioni per arrestare il colpevole.

L’autore

Dopo la pubblicazione della raccolta di poesie “Le poche righe sopravvissute” (NeP Edizioni, 2014) e del saggio “Sfogliando una fiamma. Storia letteraria dei Carabinieri” (Ianieri Edizioni, 2021), con alle spalle la vittoria di vari premi nell’ambito di concorsi letterari per la poesia e i racconti brevi, “Il mistero di Villa Feoli” rappresenta per Emilio Limone l’esordio quale romanziere.

L’autore, nato ad Avellino nel 1986, è giornalista pubblicista e maresciallo dei carabinieri. Ha intrapreso l’attività giornalistica a quindici anni, collaborando con quotidiani, televisioni, periodici, siti web, agenzie di media monitoring, riviste istituzionali e uffici stampa. Con Massimo Gramellini, Mario Tozzi e altri autori, è tra le firme dei prestigiosi prodotti editoriali 2023 e 2024 dell’Arma, presentati da Amadeus all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Organizza e partecipa a spettacoli ed eventi in qualità di showman, presentatore, moderatore e relatore.

Gli appuntamenti

Dopo il successo delle prime date e la partecipazione dell’autore alla trasmissione di Rai1 “Mille e un libro. Scrittori in tv” condotta da Gigi Marzullo, il tour di presentazioni prosegue in provincia di Roma. Sabato 20 aprile, alle ore 18:00, Emilio Limone presenterà “Il mistero di Villa Feoli” a Cerveteri, presso Case Grifoni: l’evento, organizzato dalla libreria Il Rifugio degli Elfi e patrocinato dal Comune di Cerveteri, sarà moderato da Anna Maria Onelli, giornalista de L’Agone. Domenica 21 aprile, alle ore 17:00, l’appuntamento si sposterà a Mazzano Romano, presso la Biblioteca Comunale Federico Barbieri, per l’incontro organizzato dal Comune nel corso del quale l’autore dialogherà con il Sindaco Nicoletta Irato e con la Consigliera Comunale Arianna Moriggi.

L’ingresso è libero.