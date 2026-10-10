Ritorni, nuovi innesti e under: la RIM torna in promozione con un roster rivisto e competitivo. Giocherà nel girone di Latina

Buone notizie per la RIM Sport Cerveteri che ha ricevuto dalla Federazione la notizia del ripescaggio in Divisione Regionale 2. La società etrusca, dunque, avrà una nuova chance di scendere in campo nel campionato di promozione, dopo la stagione difficile dello scorso anno. Tuttavia, sono molti i fattori che cambiano dagli avversari al roster.

La squadra è un mix di under e senior con i ritorni sempre graditi di giocatori d’esperienza come Verdone e D’Alonzo, ma anche il comeback di ragazzi come Salomone, Bifulco, Sassanelli, Denzel Rivera e dei gemelli Medici che avevano giocato a Cerveteri anni addietro. Seguono i nuovi innesti: Fraticelli e Schiaroli. A loro si aggiungono tra gli altri Basso e Martino che già lo scorso anno avevano fatto parte della squadra e il gruppo degli Under 19, tra loro impossibile non menzionare Francesco Roscioli, rimasto fedele al progetto. In panchina il terzetto di allenatori sarà composto da Antonio Pica, coadiuvato nel lavoro da Fabio Fraticelli e Davide Martino.

Basket, la RIM Sport Cerveteri ripescata in Divisione Regionale 2

“Ho parlato con Ilenia e Maura (Rinaldi ndr) e abbiamo messo in campo maggiori energie per ricostruire la squadra” ha spiegato coach Pica, felice della notizia. “Ero un po’ in ansia perché fino all’ultimo non avevo avuto novità. Sapevo che a fine settembre si sarebbe riunito il Consiglio Federale, mi hanno chiamato poco dopo dicendoci che c’era un posto disponibile, ma nel girone di Latina. In 24 ore abbiamo dovuto dare il responso. Ci stavamo allenando da settembre e c’era un patto tra me e i ragazzi. Se non fosse arrivato il ripescaggio, sarebbero potuti andare dove volevano senza vincoli di tesseramento. Sono stato molto contento quando hanno accettato di rimanere qui nonostante l’impegno delle trasferte nel sud pontino, condizione che ci è stata imposta per poter avere la categoria”.

“Ancora non sappiamo molto dei nostri avversari ed è una prima volta per noi in quella zona. Sicuramente quest’anno dovrebbero essere più le partite che vinceremo di quelle che perderemo” ha commentato sorridendo lo stesso Pica. “Puntiamo a una salvezza tranquilla e ad una possibile partecipazione ai play off, ma ancora è molto presto per fare pronostici perché il calendario non è stato definito. Inizieremo molto probabilmente tra fine ottobre ed inizio novembre. Sicuramente siamo molto soddisfatti della ricostruzione della squadra e sono sicuro che ci divertiremo”.