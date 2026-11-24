Lo scontro tra due auto all’altezza del bivio per La Scaglia. Sul posto Vigili del Fuoco e sanitari del 118

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Civitavecchia, lungo via Aurelia Nord, all’altezza del chilometro 77, nei pressi del bivio per La Scaglia.

Poco prima delle 18, due autovetture, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A, che ha immediatamente avviato le operazioni di estrazione degli occupanti dalle vetture coinvolte.

Grazie al lavoro congiunto dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118, i tre feriti sono stati rapidamente trasportati in codice rosso all’ospedale di Civitavecchia.

Successivamente, gli uomini della caserma Bonifazi hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area circostante.