Un progetto della Biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” che prevede l’accesso alla più grande biblioteca digitale nazionale con 3 milioni di volumi

BACI di Cultura: inclusione e promozione della lettura –

Tra le tante iniziative previste nel progetto BACI di Cultura il prestito di libri digitale permetterà di scegliere e leggere milioni di libri direttamente dai propri dispositivi.

Nel mese di settembre è stato avviato il progetto “BACI di Cultura” (Biblioteca Accessibile Centro Inclusivi), che vedrà la Biblioteca comunale di Cerveteri “Nilde Iotti” protagonista di molte iniziative mirate all’inclusione e alla promozione della lettura anche per persone con disabilità sensoriali e cognitive.

Tra le prime attività realizzate è prevista l’attivazione del prestito bibliotecario digitale sulla piattaforma MediaLibrary On Line (MLOL) per tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino.

MLOL è la più grande biblioteca digitale nazionale, che nel proprio catalogo mette a disposizione dei lettori oltre tre milioni di testi in formato e-book e audio libro. Il catalogo vanta un’ampia scelta di autori e generi, dai grandi classici della letteratura e della scrittura sino alle ultimissime novità. Grazie agli accordi con molte case editrici sulla piattaforma è presente quasi la totale offerta letteraria pubblicata in Italia.

Il servizio consentirà agli utenti della biblioteca comunale di prendere testi e documenti in prestito direttamente dai propri dispositivi digitali, computer, smart phone o tablet. In qualsiasi momento lo si desideri e in qualsiasi luogo ci si trovi, quindi, sarà possibile scegliere un libro e immergersi nella lettura dei propri autori preferiti.

La biblioteca si trasforma di fatto in un luogo virtuale, raggiungibile in qualsiasi momento e da qualsiasi posto.

Non sarà più necessario fare scorta di libri prima di un viaggio, di una vacanza, perché sarà possibile prenderli in prestito con un semplice click. Non ci saranno più problemi di orario, di condizioni climatiche sfavorevoli o di salute.

La biblioteca sarà sempre a disposizione di tutti ogni giorno della settimana e a qualsiasi ora.

E in più, come vuole lo spirito del progetto, questo servizio consentirà a tutte le persone con difficoltà di lettura di poter ascoltare i documenti nel formato audio e alle persone con disabilità visiva di poter leggere i testi attraverso le tecnologie assistive. Tutti i libri presenti sulla piattaforma MLOL, infatti, sono in formato accessibile come da certificazione della Fondazione LIA (Libri Italiani Accessibili).

La finalità del progetto è quella di incrementare l’accesso alla lettura, sia materiale che digitale, garantendo un offerta di testi e documenti maggiore, che si andranno a sommare a quella già presente nei locali della Biblioteca comunale all’interno del Palazzo del Granarone.

L’iscrizione al servizio è facilissima. Può essere attivata recandosi presso i locali della biblioteca o iscrivendosi on line sul seguente sito https://bibliotechesbcs.it/ chiedendo di attivare il servizio di Biblioteca Digitale.

Una volta attivato il servizio, basterà entrare nel catalogo MLOL, scegliere tra i tre milioni di libri disponibili e con un semplice click il testo arriverà direttamente sul proprio dispositivo.

Il prestito digitale si aggiunge all’edicola digitale, altro servizio fornito da MLOL già presente nell’offerta della biblioteca comunale, che consente di leggere migliaia di quotidiani, settimanali e riviste sempre in formato on line.

Baci di Cultura è un progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL ).