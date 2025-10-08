Il Decreto di Legge si pone anche l’obiettivo di regolamentare l’uso dell’immagine dei minori nei contenuti sponsorizzati

Baby influencer, in Parlamento il DDL per vietare i social ai minori di 15 anni

Un nuovo disegno di legge presentato in Parlamento italiano punta a vietare l’accesso ai social network ai minori di 15 anni e a regolamentare in modo rigoroso l’uso dell’immagine dei minori nei contenuti sponsorizzati online. L’obiettivo è proteggere i bambini e gli adolescenti dai rischi legati alla sovraesposizione digitale, allo sfruttamento commerciale e alla mancanza di tutela della loro privacy.

La proposta è firmata da parlamentari di diversi schieramenti politici, tra cui il Partito Democratico e Fratelli d’Italia, e si propone di essere approvata entro l’inizio del 2026.

punti principali del disegno di legge

1. Divieto di accesso ai social per under 15

Sarà vietato iscriversi ai social network prima dei 15 anni. L’obiettivo è limitare l’uso precoce di piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube, spesso utilizzate da bambini anche molto piccoli.

2. Verifica dell’età obbligatoria

Entro il 30 giugno 2026 verrà introdotto un sistema di “portafoglio digitale europeo”, uno strumento per certificare l’identità online in modo sicuro e tutelare i dati personali. Fino ad allora, si propone di usare metodi alternativi nazionali (come app dedicate o l’obbligo di inserire il codice fiscale al momento della registrazione).

3. Stop alla pubblicità che coinvolge minori

Il disegno di legge prevede il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine dei minori, in particolare per contenuti sponsorizzati o brandizzati. L’Agcom (Autorità per le comunicazioni) dovrà definire entro 180 giorni nuove linee guida per regolamentare questo settore.

4. Maggiore trasparenza nei contenuti

Chi pubblica contenuti online con bambini dovrà chiarire se si tratta di pubblicità o contenuti promozionali. L’obiettivo è evitare che video apparentemente “innocui” o “familiari” mascherino attività a fini di lucro.

Obiettivi della proposta

Proteggere i minori dalla sovraesposizione e dallo sfruttamento sui social.

Impedire che i bambini diventino strumenti inconsapevoli di guadagno.

Introdurre controlli efficaci sull’età reale degli utenti.

Rendere più trasparente il rapporto tra contenuti online e pubblicità.

Riflessioni e criticità

La proposta ha già acceso il dibattito pubblico e politico. Alcuni punti sollevano dubbi: