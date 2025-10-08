Festa degli Angeli Ceretani, Orsomando ringrazia Vittorio Pironato per il grande lavoro svolto

Domenica scorsa si è svolta a Cerveteri la seconda edizione di “Angeli Ceretani”. Una manifestazione nata per ricordare i giovani ceretani scomparsi prematuramente, e per trasformare la loro memoria in un momento di partecipazione della comunità di Cerveteri.

Nell’intervista che abbiamo fatto a Orsomando in occasione della manifestazione, ci aveva condiviso che la complessa organizzazione l’aveva portata avanti con Giacomo Rinaldi, che è anche l’ideatore della festa, e con Vittorio Pironato.

Proprio a quest’ultimo, Salvatore Orsomando ha voluto rivolgere, dopo il positivo svolgimento della manifestazione, un pensiero di gratitudine e un ringraziamento per il lavoro svolto.

“Prima di fare a tutti i ringraziamenti per la riuscita della festa, voglio condividere con tutti la bontà e il senso civico di un uomo straordinario come il mio amico fraterno Vittorio Pironato. Che in questi anni mi ha onorato della sua amicizia, e che senza di lui non sarei mai riuscito ad organizzare, con il successo che è stato sotto gli occhi di tutti, l’evento “Angeli Ceretani”. Caro Vittorio, grazie per tutto. E spero di continuare con te per altre mille edizioni, in onore dei nostri cari Angeli Ceretani.”