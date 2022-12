Babbo Natale fa scalo al Bambino Gesù di Palidoro

I bambini della Corrado Melone hanno allietato la giornata dei piccoli pazienti del Bambino Gesù di Palidoro

La maestra Anna Maria ed i suoi “pesciolini”, di 3 e 4 anni della sezione D dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli, hanno voluto donare musica ed allegria ai bambini ospiti dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Palidoro. Hanno così girovagato per i negozi della città raccogliendo doni da genitori e negozianti, hanno chiesto al Sindaco un mezzo di trasporto, hanno scritto a Babbo Natale chiedendogli di andare con loro e sono partiti alla volta di Palidoro allo scopo di portare almeno un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno, riuscendo a far sorridere più di un bambino in quell’ospedale.

Questa mattina era stato avvistato sorvolare la nostra Capitale e intorno alle 11,30 ha fatto la sua comparsa nella ludoteca dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Palidoro! I bambini della sezione D della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” hanno vestito i panni dei folletti di Babbo Natale ed hanno animato la mattinata intonando canti e coinvolgendo i piccoli pazienti, genitori e personale tutto in balletti natalizi. Il vecchio Babbo ha voluto regalare un raggio di Natale ai bambini accorsi donando loro dolcini e tanti ausili didattici per la ludoteca.

Intervistato il nostro vegliardo ha dichiarato: ”oh oh ohoooo! Oggi per me è Natale! Ho adorato trascorrere quest’ora con i piccoli pazienti dell’ospedale e con i loro genitori. Vado via con il cuore traboccante di emozione e di gioia. Voglio ringraziare il Sindaco Grando, la dottoressa Triglia e tutto l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, la professoressa Stefania Pascucci vice preside dell’I.C. “Melone”, le insegnanti e soprattutto i meravigliosi bambini della sezione D! Ma ora è tempo che riprenda il mio viaggio! Oh oh ohooo…” Con queste magnifiche parole Babbo Natale con gli occhi illuminati dalla felicità si è congedato lasciandoci la grande gioia di averlo visto all’opera attorniato dalla commozione di tanti bambini e il compito di dire grazie a chi ha contribuito a rendere questa mattina veramente speciale: grazie al Preside Agresti, grazie alle sezioni dell’infanzia dell’I.C. Melone, grazie ai bambini e ai genitori della sezione D, grazie ai commercianti amici che ci hanno sostenuto, ma il più grande ringraziamento va all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” e al meraviglioso personale che ogni giorno lavora strenuamente e con amore per condurre, sostenere e aiutare i piccoli pazienti.