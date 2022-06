Azione e Valori Santa Marinella plaude alla nomina di Vinaccia

“Registriamo con questo, un cambio di passo politico dell’amministrazione e non sfugge a nessuno che, l’arrivo di Vinaccia porta un netto volere moderato con rinnovata competenza e solidità per la comunità del nostro territorio”

Il nostro movimento civico, che ha sostenuto Bruno Ricci come candidato sindaco per le elezioni del 2018, non può che approvare e condividere la scelta di Gino Vinaccia effettuata da Tidei come Vicesindaco di Santa Marinella.

Registriamo con questo, un cambio di passo politico della amministrazione e non sfugge a nessuno che, l’arrivo di Vinaccia porta un netto volere moderato con rinnovata competenza e solidità per la comunità del nostro territorio.

Mai come ora e nel prossimo futuro, la città, ha ed avrà bisogno di concretezza e di messaggi innovativi per affrontare e superare periodi di emergenza e l’ormai consolidato quadro non solo nazionale ma anche internazionale.

Dobbiamo misurarci con le sfide di una città da riprogrammare nelle quali sarà necessario intervenire, recuperare e ridefinire. In questo contesto più che mai riteniamo che l’apporto centrista e civico possa essere fondamentale ed il gruppo Azione e Valori è pronto a fornire il proprio contributo.

Il direttivo A&V