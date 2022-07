Azione Cerveteri – Ladispoli: “Grando pigliatutto. Discutibili le scelte su alcuni assessori”

Riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo appreso dai quotidiani locali della nomine relative alla seconda Giunta Grando. Dopo aver letto i nomi questa giunta Grando oltre ad essere quella dell’ uomo solo al comando con almeno quattro deleghe importanti ad interim nelle sue mani molto pesanti (urbanistica, trasporti, bilancio, servizi sociali) passerà alla storia anche per essere quella dello scippo del voto dei cittadini avendo inserito nella giunta i nomi di persone che erano presenti nell’ultima giunta Paliotta ma non erano candidate con Grando”.

“In particolare nella nuova troviamo infatti Marco Pierini e Stefano Foschi, entrambi ex area Pd e candidati nel 2017 contro Grando, di cui uno addirittura era candidato sindaco contro lo stesso Grando (a questo punto come dare torto a quelli che erano arrabbiati e non votarono PD in quella tornata? ) a cui dobbiamo aggiungere un consigliere comunale della stessa area ex PD ora in maggioranza (Cervo). Persone vicine alle famiglie potenti di Ladispoli, in pratica sono state premiate proprio quelle famiglie di Ladispoli che portando pacchetti di voti hanno consegnato la città al sindaco uscente dandogli il 58 % dei voti rendendo però la giunta comunale scarna, impreparata e totalmente inadeguata alle necessità e ai bisogni dei cittadini”.

“Assessore all’igiene urbana e ambiente a Marco Pierini, ci appare quasi una barzelletta: una materia tanto delicata che necessità di competenze specifiche, del resto è materia che al Sindaco e alla sua maggioranza non interessa affatto lo avevamo capito sulla questione alberi tagliati e capitozzature varie”.

“Nessun progetto sulla sostenibilità ma se non ti interessa un argomento come l’ambiente figuriamoci la sostenibilità, peccato che su queste materie i fondi europei del PNRR sono tanti e vedremo l’assessore cosa farà”.

“Ci domandiamo ora come reagiranno tutti quei candidati consiglieri che oltre a non essere entrati in Consiglio comunale, nonostante i numerosi voti presi, non hanno ricevuto alcun posto nella giunta mentre persone come Pierini e Foschi, non candidati, sono stati addirittura premiati in virtù di quale logica? Ma soprattutto ci chiediamo come reagiranno i cittadini che avevano votato Grando e i suoi uomini e si trovano nel governo cittadino rappresentanti di famiglie potenti ladispolane che non hanno alcun interesse

allo sviluppo della città se non a quello dei propri affari”.

“Appare pertanto chiaro quale sarà la politica che Grando vuole mandare avanti nei prossimi 5 anni e quali interessi vi siano dietro le nomine di questa giunta, interessi di pochi anzi pochissimi cittadini, una politica che lascerà immutati i tanti e reali problemi della città. Come Azione questa cosa non ci piace e non ci piacerà mai! ci batteremo affinché i problemi veri dei cittadini vengano affrontati nel Consiglio Comunale con i Consiglieri eletti con Alessio Pascucci e che siano risolti davvero come richiesto dai cittadini che hanno votato il 12 Giugno per noi e per UN NUOVO INIZIO (ma a questo punto anche quelli che non ci hanno votato) e si erano augurati durante le elezioni un Governo diverso invece di uno nel segno della continuità di un modo vecchio e sbagliato di fare politica”.

AZIONE CERVETERI E LADISPOLI