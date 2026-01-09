Autovelox: falsa la lista che circola sul web

“In riferimento ad un messaggio che da ieri mattina rimbalza di chat in chat riguardante un lungo elenco di autovelox che sarebbero attivi oggi su varie arterie della capitale, ci preme sottolineare che si tratta evidentemente di una colossale bufala”.

“Gli unici dispositivi attivi tra quelli presenti nella ‘lista-fake’ sono i velox installati su via Isacco Newton che, così come quelli sulla Tangenziale Est in entrambe le direzioni (non presenti nella lista-fake), hanno iniziato a sanzionare dallo scorso 15 dicembre. È installato, ma ancora non attivo, il tutor sulla Via del Mare così come sono attivi da tempo, di competenza Anas, i velox sull’Aurelia in diversi tratti, presenti nella lista in oggetto”.

Lo dichiara Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità.