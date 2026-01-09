Un terzo bandito si è dileguato al volante di una Bmw abbandonata in via Gaeta. Feriti due poliziotti

Mattinata movimentata nel quartiere Miami, dove un tentato furto ai danni di una donna all’esterno di un supermercato di viale Europa ha dato il via a un inseguimento conclusosi con due arresti, un colpo di pistola esploso in aria e due poliziotti feriti.

Ladispoli, inseguimento e spari in aria a viale Europa: due ladri arrestati, uno in fuga

I fatti sono avvenuti poco prima di mezzogiorno. I malviventi, tre in tutto, hanno tentato di derubare una cliente del market utilizzando uno dei consueti stratagemmi. L’intervento delle forze dell’ordine ha però fatto scattare la fuga a bordo di una Bmw bianca, inseguita per le vie del centro. Durante le fasi concitate, un agente ha esploso un colpo in aria per intimare l’alt.

Due ladri, cittadini cileni, sono stati bloccati e arrestati poco più avanti lungo viale Europa. Il terzo, alla guida dell’auto, è riuscito a fuggire dopo aver abbandonato il veicolo in via Gaeta, dove sono intervenuti anche gli uomini del Reparto Scientifico. L’auto non risulta rubata e sono in corso le ricerche del fuggitivo.

Due poliziotti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. I due arrestati sono ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Civitavecchia.