Controllo della velocità anche sulla autostrada A12

Autovelox, dove sono posizionati nel Lazio fino al 13 dicembre

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti per prevenire gli incidenti.

E’ importante tenere la Velocità sotto controllo.

Limiti di Velocità su strade e autostrade

Ricordiamo i limiti attuali:

sulle autostrade : 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.

: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo. sulle strade extraurbane principali : 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo

: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari

90 chilometri orari in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni in sintesi (dall’art. 142 del codice della strada):

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi

chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

La Polizia Stradale, inoltre, pubblica ogni settimana la programmazione dei servizi di controllo della velocità con le apparecchiature mobili indicando le strade e le giornate dello svolgimento dei servizi.

Validità da lunedì 7 dicembre 2020 a domenica 13 dicembre 2020

07/12/2020 – Strada Statale SS / 1 Aurelia VT – SS / 148 via Pontina SUD LT

08/12/2020 – Strada Statale SS / 148 via Pontina SUD LT

12/12/2020 – Autostrada A / 12 Genova-Roma RM

13/12/2020 – Autostrada A / 24 Roma-L’Aquila-Teramo Colle Tasso RM