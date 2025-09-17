Autoarticolato si ribalta sulla A12. Un ferito lieve, chiusa la corsia di sorpasso su entrambe le carreggiate

Oggi pomeriggio, alle 16.45, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti sull’autostrada A12 al chilometro 53,600 in direzione Grosseto per un incidente stradale. Un autoarticolato, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltato. Finendo fuori strada senza coinvolgere altri veicoli.

I Vigili del Fuoco hanno assistito l’autista, che è uscito autonomamente dalla motrice. Affidandolo poi alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi di rito e la gestione del traffico veicolare. Si registra solo un ferito lieve. È stata disposta la chiusura della corsia di sorpasso su entrambe le carreggiate.