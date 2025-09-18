PD Santa Marinella: “Nel Lazio sanità pubblica da difendere, prioritario istituire lo psicologo di base” –

“In un momento in cui le politiche della giunta Rocca stanno progressivamente spingendo la salute pubblica verso il settore privato, la cornice di Piazza Trieste a Santa Marinella, fatta di partecipazione e di confronto, ci ha ricordato quanto sia fondamentale difendere un diritto universale come quello alla cura della persona.”

A dichiararlo è il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato affermano inoltre:

“Proprio qui, ieri sera e corredata da una raccolta firme, come PD Santa Marinella e Santa Severa abbiamo acceso i riflettori su un tema centrale per il territorio, anche in vista delle prossime aperture della Casa della Salute e dell’Ospedale di comunità: l’istituzione anche nel Lazio dello psicologo di cure primarie, figura indispensabile per garantire supporto psicologico gratuito e accessibile a tutte e tutti.

All’iniziativa hanno partecipato la consigliera regionale Sara Battisti, prima firmataria della proposta di legge regionale di iniziativa popolare, la consigliera regionale Michela Califano, la consigliera comunale Paola Fratarcangeli, la vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio Vera Cuzzocrea, la psicologa e psicoterapeuta Myriam Santilli.

“In una società segnata da paure, ansie e incertezze – dichiara la segretaria di Circolo e moderatrice dell’evento Lucia Gaglione – , è indispensabile introdurre questa legge per supportare chi ha bisogno di aiuto. Troppi cittadini, pur avendo avviato un percorso psicologico, hanno dovuto interromperlo per motivi economici. Per questo la battaglia per lo psicologo di cure primarie operativo anche nel Lazio deve essere portata avanti con forza e con un approccio non di parte, bensì di tutti”.

La proposta di legge presentata dall’On. Sara Battisti mira a introdurre la figura dello psicologo di base nel sistema sanitario regionale, al fianco del medico di famiglia, del pediatra di libera scelta e dei dipartimenti di salute mentale delle ASL. Lo psicologo avrebbe il compito di accogliere pazienti che vivono momenti di fragilità o difficoltà, offrendo un primo consulto gratuito, una valutazione immediata e, se necessario, l’invio verso percorsi di cura più complessi e multidisciplinari. Un presidio territoriale, dunque, che serve come non mai, soprattutto per ridurre le disuguaglianze: oggi, infatti, la psicoterapia può essere seguita solo da chi ha risorse economiche sufficienti. Con questa legge si vuole garantire il diritto alla salute a tutte e tutti, eliminando barriere e disparità.

La raccolta firme a Santa Marinella aperta già nei mesi scorsi e culminata ieri continuerà nei prossimi giorni, così come proseguirà in autunno l’impegno del circolo PD di Santa Marinella e Santa Severa su tutte le tematiche legate alla tutela della persona, in ogni aspetto del vivere sociale.

Il buon esito dell’evento avvenuto a Piazza Triste rafforza sempre più la convinzione verso il nostro obiettivo prioritario e cioè quello di costruire una comunità più giusta, solidale e inclusiva, dove nessuno venga lasciato indietro.”

Link intervista all’On. Sara Battisti

https://www.facebook.com/baraonda.rivista/videos/1843137299570408